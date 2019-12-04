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Кучеров признан первой звездой матча с «Нэшвиллом»

07:21
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Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров признан первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Нэшвилла» (3:2 ОТ). В этой встрече россиянин отметился победным голом и голевой передачей.

Второй и третьей звездами встречи стали игрок «Предаторз» Кайл Террис и Калле Ярнкрок соответственно. Первый набрал 2 (1+1) очка, а второй забросил одну шайбу.

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