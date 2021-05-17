Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

Кучеров отреагировал на свое возвращение на лед после пропуска регулярного сезона НХЛ

06:54
Теги:

Российский форвард «Тампы» Никита Кучеров прокомментировал свое возвращение на лед после пропуска регулярного сезона НХЛ.

«Я этого очень долго ждал», — цитирует Кучерова журналист Джо Смит в своем Twitter.

В первом матче плей-офф НХЛ «Тампа» обыграла «Флориду» со счетом 5:4. Россиянин забросил две шайбы и сделал результативную передачу. Для него это первый матч в текущем сезоне — регулярный чемпионат он пропустил из-за восстановления после операции на бедре, перенесенной в декабре 2020 года.

Читайте также

Чем удивил состав сборной России и на что она может рассчитывать на ЧМ в Риге
Дзюба забил 200-й гол в карьере и посвятил его третьему сыну
«Супер царь». Болельщики «Монако» отреагировали на гол Головина
Головин крут: гол плюс пас за полчаса. «Монако» остается в чемпионской гонке

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд