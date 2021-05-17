Кучеров отреагировал на свое возвращение на лед после пропуска регулярного сезона НХЛ

Российский форвард «Тампы» Никита Кучеров прокомментировал свое возвращение на лед после пропуска регулярного сезона НХЛ.

«Я этого очень долго ждал», — цитирует Кучерова журналист Джо Смит в своем Twitter.

Victor Hedman on Nikita Kucherov: «Clutch performance. The scary part is he's only going to get better.» — Joe Smith (@JoeSmithTB) May 17, 2021

В первом матче плей-офф НХЛ «Тампа» обыграла «Флориду» со счетом 5:4. Россиянин забросил две шайбы и сделал результативную передачу. Для него это первый матч в текущем сезоне — регулярный чемпионат он пропустил из-за восстановления после операции на бедре, перенесенной в декабре 2020 года.