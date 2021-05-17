Кучеров отреагировал на свое возвращение на лед после пропуска регулярного сезона НХЛ
06:54
Российский форвард «Тампы» Никита Кучеров прокомментировал свое возвращение на лед после пропуска регулярного сезона НХЛ.
«Я этого очень долго ждал», — цитирует Кучерова журналист Джо Смит в своем Twitter.
В первом матче плей-офф НХЛ «Тампа» обыграла «Флориду» со счетом 5:4. Россиянин забросил две шайбы и сделал результативную передачу. Для него это первый матч в текущем сезоне — регулярный чемпионат он пропустил из-за восстановления после операции на бедре, перенесенной в декабре 2020 года.
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