Кубок Стэнли, первый раунд: расписание и результаты матчей 16 мая

Сегодня вечером, 16 мая, в рамках первого раунда Кубка Стэнли состоятся два матча.

16 мая, воскресенье

Восточный дивизион

«Питтсбург» — «Айлендерс» (19.00)

Матчи пройдут 16, 18, 20, 22 и, если понадобится, 24, 26, 28 мая.

Западный дивизион

«Вегас» — «Миннесота» (22.00)

Матчи пройдут 16, 18, 20, 22 и, если понадобится, 24, 26, 28 мая.

17 мая, понедельник

Центральный дивизион

«Флорида» — «Тампа-Бэй» (2.30)

Матчи пройдут 17, 19, 21, 23 и, если понадобится, 25, 27, 29 мая.

Все матчи регулярного чемпионата НХЛ можно смотреть в прямом эфире на сайте Яндекс.Эфир.