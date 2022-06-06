Кучеров обошел Марио Лемье в списке лучших ассистентов в истории плей-офф НХЛ

«Тампа-Бэй» обыграла «Рейнджерс» в третьем матче полуфинальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги — 3:2. В составе победителей российский форвард Никита Кучеров сделал две результативные передачи.

Таким образом, Кучеров довел свой карьерный показатель в плей-офф НХЛ до 97 передач. Россиянин обошел по этому показателю Криса Пронгера (95), Бобби Смита и легенду «Питтсбургу» Марио Лемье (у обоих — по 96 пасов) в списке лучших ассистентов в истории. Кучеров поднялся на 27-е место, которое разделил с Марианом Госсой и Роном Фрэнсисом.

Кучеров, помимо двух передач, отметился голом, а также шестью штрафными минутами.

Счет в серии стал 2-1 в пользу «Рейнджерс».