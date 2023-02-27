Кучеров набрал 700-е очко в НХЛ

Форвард «Тампы» Никита Кучеров забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Питтсбурга».

Таким образом, на счету 29-летнего россиянина теперь 700 (269+431) очков в НХЛ.

Кучеров выступает за «Тампу» с 2013 года. В текущем сезоне на его счету 84 (23+61) очка в 59 матчах сезона.