Кучеров в матче против «Питтсбурга» забросил 23-ю шайбу в сезоне
Форвард «Тампы» Никита Кучеров отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Питтсбурга».
29-летний россиянин забросил шайбу на 19-й минуте и сделал счет 2:1.
На данный момент на счету Кучерова 84 (23+61) очка в 59 матчах сезона.
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