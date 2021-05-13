Кучеров может вернуться в состав «Тампы» в первом матче плей-офф НХЛ

Нападающий «Тампы» Никита Кучеров может восстановиться к первому матчу плей-офф НХЛ, сообщает у себя в Twitter журналист Дэн Розен со ссылкой на главного тренера команды Джона Купера.

Россиянин и еще один форвард «Лайтнинг» Стивен Стэмкос готовы к тому, чтобы выйти на лед в первой игре серии против «Флориды».

Nikita Kucherov and Steven Stamkos are looking good now and signs are pointing to them being in Tampa Bay's lineup for Game 1 against the Panthers at BB&T Center on Sunday, Lightning coach Jon Cooper said. — Dan Rosen (@drosennhl) May 13, 2021

27-летний Кучеров ни разу не выходил на лед в нынешнем сезоне из-за операции на бедре, перенесенной в декабре 2020 года. Стэмкос травмировался в начале апреля.

Первый матч серии «Флорида» — «Тампа» состоится 16 мая. «Лайтнинг» являются действующими обладателями Кубка Стэнли.