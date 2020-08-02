Кубалик набрал 5 очков в дебютном матче в плей-офф. Это рекорд

«Чикаго» в первой встрече квалификационного раунда Кубка Стэнли обыграл «Эдмонтон» — 6:4. Главный герой поединка — экс-форвард «Салавата Юлаева» Доминик Кубалик, набравший 5 (2+3) очков. Он первый хоккеист в истории НХЛ с 5 баллами в дебютном матче в плей-офф.

Рекорд для новичка в плей-офф — 6 очков. Именно столько в 1982 году набрал игрок «Рейнджерс» Микко Лейнонен в матче с «Филадельфией».

В регулярном сезоне на счету 24-летнего чеха 46 (30+16) очков в 68 матчах.