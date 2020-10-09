Кубалик и Суббан подписали новые контракты с «Чикаго»

«Чикаго» продлил контракт с претендентом на «Колдер Трофи» Домиником Кубаликом. Соглашение рассчитано на два года, а чех будет зарабатывать 3,7 миллиона долларов в год, сообщает сайт «Ястребов».

В прошедшем сезоне 25-летний Кубалик дебютировал в НХЛ и был одним из претендентов на «Колдер Трофи». Он набрал 46 (30+16) очков в 68 матчах.

Также «Чикаго» продлил контракт с голкипером Малькольмом Суббаном. Соглашение рассчитано на два года, а канадец будет зарабатывать 800 тысяч долларов в год.