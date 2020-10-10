Кроуфорд заключил контракт с «Нью-Джерси»

Голкипер Кори Кроуфорд перебрался в «Нью-Джерси». «Дэвилз» заключили с 35-летним канадцем двухлетний контракт на 7,8 миллиона долларов.

Напомним, вратарь выступал за «Чикаго» с 2005 года. За это время он стал двукратным обладателем Кубка Стэнли, проведя в общей сложности 488 матчей в за клуб НХЛ.

В минувшем сезоне Кроуфорд провел 49 матчей в НХЛ, пропуская в среднем 2,77 шайбы и отражая 91,7 процента бросков. В плей-офф он сыграл 9 встреч, пропуская в среднем 3,31 шайбы и отражая 90,7 процента бросков.