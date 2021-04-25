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Кросби обошел Малкина и Лемье по количеству сезонов с более 20 голами в «регулярке»

12:32
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Нападающий «Питтсбурга» Сидни Кросби отличился заброшенной шайбой в матче регулярного сезона НХЛ против «Нью-Джерси» (4:2).

Для канадского форварда этот гол стал 20-м в нынешнем сезоне. Таким образом, у Кросби уже 13 сезонов с 20 и более заброшенными шайбами в регулярном чемпионате. По этому показателю он обошел легенду клуба Марио Лемье и нынешнего партнера по «Питтсбургу» Евгения Малкина.

Свой следующий матч «пингвины» проведут в среду, 28 апреля против «Бостона». Начало — в 2.00 (мск).

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