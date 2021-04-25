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Нападающий «Оттавы» Анисимов мог сыграть в воротах в матче против «Ванкувера»

10:32
Артем Анисимов. Фото nhl.com
Артем Анисимов. Фото nhl.com
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Нападающий «Оттавы» Артем Анисимов мог выйти на площадку в матче регулярного сезона НХЛ против «Ванкувера» (2:4).

Первый вратарь команды Антон Форсберг получил травму на разминке, а его сменщик Мэтт Мюррей получил травму нижней части тела в начале второго периода. Место в воротах занял третий вратарь Маркус Хогберг, который был в списке игроков, которые находятся в Taxi-squad. Следующим в ворота, в случае повреждения Хогберга, должен был выйти российский форвард Артем Анисимов.

«Когда мы увидели Анисимова в полном вратарском обмундировании, это разрядило обстановку. Забавное зрелище, ребята хорошо посмеялись. Он молодец, что был готов сыграть в воротах», — цитирует защитника Тома Шабо официальный сайт НХЛ.

В нынешнем сезоне Анисимов провел 19 матчей, в которых набрал 8 (2+6) очков.

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