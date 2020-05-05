«Кросби. Из русских — Гусев». Российский суперталант рассказал, за какими звездами НХЛ следит больше всего
15-летний нападающий СКА Матвей Мичков в интервью «СЭ» рассказал, за кем следит в НХЛ.
— За кем из звезд больше всего следите?
— Сидни Кросби. Мне нравится его стиль игры, мы с ним в этом чем-то похожи. У него — маневренное катание, быстрые руки, хорошо шайбу укрывает корпусом. Надо у него чему-то поучиться. Он физически очень сильный. За счет этого многое делает.
— А из русских кого выделите?
— Никиту Гусева. Мне нравится, как он раздает передачи, видит площадку, действует играючи.
— Главный тренер юниорской сборной Владимир Филатов сравнил вас с Никитой Кучеровым.
— Я за Кучеровым специально не слежу. Но раз Владимир Игоревич сказал, то так и есть (смеется).
— С кем бы из звезд НХЛ и КХЛ хотели бы сыграть в одной пятерке?
— Кросби, Гусев. И атакующие защитники — Расмус Далин и Эрик Карлссон.
— Почему проигнорировали российских защитников?
— Мне они не очень нравятся. Шведские намного лучше и катаются поприличнее. Но у нас по 2004-му году растут сильные ребята в защите — Кирилл Кудрявцев, Андрей Малявин, Артем Дуда. У них со временем есть шанс заиграть в НХЛ на высоком уровне. (Игорь Еронко, Михаил Зислис)