15-летний нападающий СКА Матвей Мичков в интервью «СЭ» рассказал, за кем следит в НХЛ.

— За кем из звезд больше всего следите?

— Сидни Кросби. Мне нравится его стиль игры, мы с ним в этом чем-то похожи. У него — маневренное катание, быстрые руки, хорошо шайбу укрывает корпусом. Надо у него чему-то поучиться. Он физически очень сильный. За счет этого многое делает.

— А из русских кого выделите?

— Никиту Гусева. Мне нравится, как он раздает передачи, видит площадку, действует играючи.

— Главный тренер юниорской сборной Владимир Филатов сравнил вас с Никитой Кучеровым.

— Я за Кучеровым специально не слежу. Но раз Владимир Игоревич сказал, то так и есть (смеется).

— С кем бы из звезд НХЛ и КХЛ хотели бы сыграть в одной пятерке?

— Кросби, Гусев. И атакующие защитники — Расмус Далин и Эрик Карлссон.

— Почему проигнорировали российских защитников?

— Мне они не очень нравятся. Шведские намного лучше и катаются поприличнее. Но у нас по 2004-му году растут сильные ребята в защите — Кирилл Кудрявцев, Андрей Малявин, Артем Дуда. У них со временем есть шанс заиграть в НХЛ на высоком уровне. (Игорь Еронко, Михаил Зислис)

Полное интервью с Мичковым можно прочитать здесь