Крайдер вышел на третье место по голам в истории «Рейнджерс»

Нападающий «Рейнджерс» Крис Крайдер оформил дубль в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Анахайма» (5:1).

32-летний американец набрал 500-е очко в НХЛ и стал 12-м игроком «Рейнджерс» с таким показателем. У него 501 (281+220) очко в 761 матче.

Помимо этого, Крайдер вышел на третье место по голам в истории клуба — 281. Он опередил Адама Грэйвса (289 голов в 772 играх). Лидирует в истории клуба Род Гилберт (406 шайб в 1021 матче).