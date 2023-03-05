Кожевников: «Все, кто любят и не любят хоккей, ждут, когда Овечкин станет самым величайшим игроком»
Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделился мнением об игре российского нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Сан-Хосе» (8:3).
«Никакие результаты Овечкина уже не удивляют. Он идет к своей цели. Все, кто любят и не любят хоккей, ждут, когда он достигнет своей цели и станет самым величайшим игроком. Думаю, что в этом году это точно не случится. А вот через год или два — да», — сказал Кожевников «СЭ».
37-летний россиянин набрал 3 (2+1) очка и был признан первой звездой встречи. В текущем сезоне Овечкин провел 59 матчей, в которых набрал 60 (35+25) очков.
Овечкин с 815 шайбами занимает второе место в списке лучших снайперов за всю историю НХЛ. 37-летний россиянин отстает от лидирующего канадца Уэйна Гретцки на 79 голов.
|5.03
|02:00
|
Сан-Хосе – Вашингтон
|3 : 8
|5.03
|02:00
|
Флорида – Питтсбург
|4 : 1
|5.03
|03:00
|
Оттава – Коламбус
|5 : 2
|5.03
|03:00
|
Ванкувер – Торонто
|4 : 1
|5.03
|03:00
|
Виннипег – Эдмонтон
|7 : 5
|5.03
|04:00
|
Чикаго – Нэшвилл
|1 : 3
|5.03
|06:00
|
Калгари – Миннесота
|0 : 3
|5.03
|06:30
|
Лос-Анджелес – Сент-Луис
|4 : 2
|5.03
|23:00
|
Каролина – Тампа-Бэй
|- : -
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|64
|122
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|62
|96
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|62
|88
|И
|Г
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|64
|52
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|62
|44
|
|
Тэйдж Томпсон
Баффало
|61
|42
|И
|КН
|
|
Линус Ульмарк
Бостон
|39
|1.88
|
|
Филип Густавссон
Миннесота
|29
|1.95
|
|
Антти Раанта
Каролина
|22
|2.26