Кожевников: «Все, кто любят и не любят хоккей, ждут, когда Овечкин станет самым величайшим игроком»

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделился мнением об игре российского нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Сан-Хосе» (8:3).

«Никакие результаты Овечкина уже не удивляют. Он идет к своей цели. Все, кто любят и не любят хоккей, ждут, когда он достигнет своей цели и станет самым величайшим игроком. Думаю, что в этом году это точно не случится. А вот через год или два — да», — сказал Кожевников «СЭ».

37-летний россиянин набрал 3 (2+1) очка и был признан первой звездой встречи. В текущем сезоне Овечкин провел 59 матчей, в которых набрал 60 (35+25) очков.

Овечкин с 815 шайбами занимает второе место в списке лучших снайперов за всю историю НХЛ. 37-летний россиянин отстает от лидирующего канадца Уэйна Гретцки на 79 голов.