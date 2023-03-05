Овечкин обошел Гретцки и повторил рекорд НХЛ по количеству сезонов, в которых забросил больше 35 шайб

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин оформил дубль в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Сан-Хосе» (8:3).

По информации пресс-службы НХЛ, это 14-й сезон, в котором Овечкин забросил не менее 35 шайб. Россиянин обошел Уэйна Гретцки (13) и повторил рекорд лиги по количеству сезонов с 35+ голами. Овечкин разделил это достижение с легендой «Вашингтона» Майком Гартнером.

37-летний россиянин набрал 3 (2+1) очка и был признан первой звездой встречи. В текущем сезоне Овечкин провел 59 матчей, в которых набрал 60 (35+25) очков.

Овечкин с 815 шайбами занимает второе место в списке лучших снайперов за всю историю НХЛ. 37-летний россиянин отстает от лидирующего канадца Уэйна Гретцки на 79 голов.