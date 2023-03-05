Цукер — о столкновении с Бобровским: «Сбивать вратаря я не хотел, не смог уйти от столкновения»
Нападающий «Питтсбурга» Джейсон Цукер заявил, что ненамеренно сбил с ног вратаря «Флориды» Сергея Бобровского.
После столкновения в матче вспыхнула массовая потасовка, в которой принял участие Бобровский. Игра завершилась «Флориды» над «Питтсбургом» (4:1).
«Я катил на одной ноге, оказался в сложном положении, не смог уйти от столкновения. Сбивать вратаря я точно не хотел, вы же знаете, я не такой игрок. Просто неудачно все сложилось. Но совсем не удивлен реакции «Флориды», ничего другого я и не ждал. Когда кто-то бьет твоего вратаря, ты идешь мстить. Тут ничего не поделаешь», — приводит слова Цукера пресс-служба НХЛ.
«Флорида» располагается на 12-м месте в турнирной таблице «Востока» (68 очков). «Питтсбург» находится на восьмой строчке (71).
|5.03
|02:00
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Сан-Хосе – Вашингтон
|3 : 8
|5.03
|02:00
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Флорида – Питтсбург
|4 : 1
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|03:00
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Оттава – Коламбус
|5 : 2
|5.03
|03:00
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Ванкувер – Торонто
|4 : 1
|5.03
|03:00
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Виннипег – Эдмонтон
|7 : 5
|5.03
|04:00
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Чикаго – Нэшвилл
|1 : 3
|5.03
|06:00
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Калгари – Миннесота
|0 : 3
|5.03
|06:30
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Лос-Анджелес – Сент-Луис
|4 : 2
|5.03
|23:00
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Каролина – Тампа-Бэй
|- : -
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Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|64
|122
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Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|62
|96
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Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|62
|88
|И
|Г
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Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|64
|52
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Давид Пастрняк
Бостон
|62
|44
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Тэйдж Томпсон
Баффало
|61
|42
|И
|КН
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Линус Ульмарк
Бостон
|39
|1.88
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Филип Густавссон
Миннесота
|29
|1.95
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Антти Раанта
Каролина
|22
|2.26