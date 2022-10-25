Кожевников — об Овечкине: «В этом сезоне он должен обойти Горди Хоу в списке лучших снайперов»
Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал то, что нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин вышел на второе место в истории НХЛ по числу победных голов.
«Он должен забивать победные голы, это его обязанность. Поздравляю его с этим достижением. Пусть продолжает в том же духе. В этом сезоне должен обойти Горди Хоу и в списке лучших снайперов. Ему это по силу», — сказал Кожевников корреспонденту «СЭ» Константину Белову.
В матче против «Нью-Джерси Дэвилз» (6:3) Овечкин забил победный гол, который стал для него 122-м в НХЛ. По этому показателю он вышел на чистое второе место, обойдя Горди Хоу (121). Рекордсменом является чешский хоккеист Яромир Ягр, у которого на счету 135 победных голов.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Питтсбург
|6
|4
|2
|9
|2
|Каролина
|6
|4
|2
|9
|3
|Филадельфия
|6
|4
|2
|8
|4
|Вашингтон
|7
|4
|3
|8
|5
|Рейнджерс
|6
|3
|3
|7
|6
|Нью-Джерси
|6
|3
|3
|6
|7
|Коламбус
|7
|3
|4
|6
|8
|Айлендерс
|6
|2
|4
|4
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|6
|5
|1
|10
|2
|Флорида
|6
|4
|2
|9
|3
|Баффало
|5
|4
|1
|8
|4
|Детройт
|5
|3
|2
|8
|5
|Оттава
|6
|4
|2
|8
|6
|Торонто
|7
|4
|3
|8
|7
|Тампа-Бэй
|6
|3
|3
|6
|8
|Монреаль
|6
|3
|3
|6
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|6
|4
|2
|9
|2
|Колорадо
|6
|3
|3
|7
|3
|Сент-Луис
|4
|3
|1
|6
|4
|Чикаго
|5
|3
|2
|6
|5
|Виннипег
|6
|3
|3
|6
|6
|Нэшвилл
|7
|2
|5
|5
|7
|Миннесота
|5
|1
|4
|3
|8
|Аризона
|5
|1
|4
|2
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|7
|5
|2
|10
|2
|Калгари
|5
|4
|1
|8
|3
|Эдмонтон
|6
|3
|3
|6
|4
|Сиэтл
|7
|2
|5
|6
|5
|Лос-Анджелес
|7
|3
|4
|6
|6
|Сан-Хосе
|8
|2
|6
|4
|7
|Анахайм
|6
|1
|5
|3
|8
|Ванкувер
|7
|0
|7
|2
|25.10
|02:00
|
Нью-Джерси – Вашингтон
|3 : 6
|25.10
|02:00
|
Оттава – Даллас
|4 : 2
|25.10
|03:00
|
Виннипег – Сент-Луис
|4 : 0
|25.10
|03:00
|
Эдмонтон – Питтсбург
|6 : 3
|25.10
|05:00
|
Вегас – Торонто
|3 : 1
|25.10
|05:30
|
Ванкувер – Каролина
|2 : 3
|И
|О
|
|
Артемий Панарин
Рейнджерс
|6
|12
|
|
Валерий Ничушкин
Колорадо
|6
|11
|
|
Сидни Кросби
Питтсбург
|6
|11
|И
|Г
|
|
Стивен Стэмкос
Тампа-Бэй
|6
|7
|
|
Андрей Свечников
Каролина
|6
|7
|
|
Валерий Ничушкин
Колорадо
|6
|6
|И
|КН
|
|
Крэйг Андерсон
Баффало
|2
|1.00
|
|
Джейк Эттингер
Даллас
|4
|1.25
|
|
Джордан Биннингтон
Сент-Луис
|3
|1.65