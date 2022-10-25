Кожевников отреагировал на то, что Овечкин вышел на второе место в истории НХЛ по числу победных голов

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал то, что нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин вышел на второе место в истории НХЛ по числу победных голов.

«Он должен забивать победные голы, это его обязанность. Поздравляю его с этим достижением. Пусть продолжает в том же духе. В этом сезоне должен обойти Горди Хоу и в списке лучших снайперов. Ему это по силу», — сказал Кожевников корреспонденту «СЭ» Константину Белову.

В матче против «Нью-Джерси Дэвилз» (6:3) Овечкин забил победный гол, который стал для него 122-м в НХЛ. По этому показателю он вышел на чистое второе место, обойдя Горди Хоу (121). Рекордсменом является чешский хоккеист Яромир Ягр, у которого на счету 135 победных голов.