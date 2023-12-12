«Рейнджерс» сыграет с «Торонто» в матче регулярного чемпионата НХЛ в ночь на 13 декабря. Игра пройдет в спортивном комплексе «Мэдисон-сквер-гарден» в Нью-Йорке (США) и начнется в 3.00 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями встречи «Рейнджерс» — «Торонто» можно в матч-центре на сайте «СЭ». В России официальной трансляции НХЛ нет. Бесплатно в прямом эфире матч можно посмотреть в социальной сети «ВКонтакте» в тематических пабликах.

«Нью-Йорк» набрал 39 очков и возглавляет Восточную конференцию. «Мэйпл Лифс» с 33 баллами располагаются на 4-й строчке на Востоке.

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