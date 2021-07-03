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Кожевников назвал Кучерова сильнейшим хоккеистом после третьего матча финала Кубка Стэнли

12:23
Никита Кучеров. Фото Instagram
Никита Кучеров. Фото Instagram
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Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал «СЭ» победу «Тампы-Бэй» над «Монреалем» (6:3) в третьем матче финала Кубка Стэнли. Счет в серии: 3-0 в пользу «Лайтнинг».

«До этого у «Тампы» был тяжелый финал, но они сильнее «Монреаля». Они здорово играют и достойны победы. Вратарь у них замечательный (Василевский — прим. «СЭ»). Когда начинается финал Кубка Стэнли, тут уже в большей степени от вратарей зависит результат. Не знаю, будет ли 4-0 в серии, но, как и говорил раньше, «Тампа» все равно выиграет», — сказал «СЭ» Кожевников.

Кожевников допустил возможность того, что в четвертой встрече победу одержит «Монреаль». Он также отметил высокий уровень игры 28-летнего Кучерова.

«У Кучерова давно замечен прогресс, он просто сильный игрок. Никита достиг высокого уровня, сейчас самое главное — его удержать. Выше, может, уже и не прыгнет — травмы, здоровье, много нюансов может быть. Он сейчас сильнейший хоккеист», — добавил Кожевников.

3 июля российский нападающий «Тампы-Бэй» Никита Кучеров набрал 2 (1+1) очка в матче с «Монреалем». Следующая игра серии состоится 6 июля.

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Екатерина Звенигородская все материалы автора

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