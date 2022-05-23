Российский вратарь Шестеркин выложил фото с Гретцки и назвал его величайшим игроком всех времен

Российский вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин в соцсетях опубликовал фото с легендарным хоккеистом Уэйном Гретцки. В посте голкипер назвал его величайшим игроком всех времен.

«С величайшим хоккеистом всех времен! Спасибо, что пришли», — написал Шестеркин.

Ранее Гретцки также выложил фото с голкипером в соцсетях.