«Кови, никогда не вини таксистов». Хартли рассказал, как наказал Ковальчука за опоздание на собрание

Бывший главный тренер «Атланты» Боб Хартли рассказывал, как воспитывал молодого Илью Ковальчука.

— Один матч в сезоне-2003/04 Ковальчук вынужден был пропустить из-за опоздания на собрание команды. В 2002 году, еще до вашего прихода в «Атланту», когда мы с Ильей говорили впервые, он упомянул, что есть у него плохая привычка — опоздания. То есть такое случалось нередко?

— При мне — только один раз. Тот самый. И у меня не было другого выхода, потому что было нарушено командное правило №1. Это было одновременно очень сложное и очень простое решение. Потому что мы были молодой командой, которая училась выигрывать. А ты не можешь побеждать, если не отвечаешь за свои поступки. Ты не можешь побеждать, если нет правил, по которым живешь.

— Как отреагировал Ковальчук?

— Я сказал: «Ты не играешь». Он начал ссылаться на такси. Я ответил: «Кови, ты опоздал. Все пришли вовремя. Поговорим завтра». Это было в Нью-Джерси, и мы выиграли, проведя один из лучших наших матчей. На следующее утро мы с ним сели. Я был очень зол на его агента, который связался с нью-йоркской прессой и сказал: мол, тренер должен был учесть, что таксист заблудился.

Я сказал: «Кови, я очень разочарован в твоем агенте. Это он должен был тебе вставить, не я. Он должен был поддержать меня в истории с твоим опозданием. Если ты думаешь, что успех твоей карьеры может зависеть от таксиста, — ты ничего не добьешься. Кови, никогда не вини таксистов или кого-либо еще вокруг тебя. Ты профессионал, и тебе платят, чтобы ты был профессионалом.

Восприми это как урок. Для меня история исчерпана, но ты должен запомнить, что никогда нельзя перекладывать ответственность на других. Ни для кого не новость, что пробки есть на всей территории Соединенных Штатов. Ты не звонил, никого ни о чем не предупреждал. Так что, во-первых, я не «покупаю» историю про таксиста, а во-вторых, даже если это правда, то это плохо, потому что ты просто должен был выехать раньше. Никогда не доверяй таксистам, особенно в районе Нью-Йорка!»

Больше он не опаздывал никогда. (Игорь Рабинер)

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