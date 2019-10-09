Ковальчук забросил первую шайбу в сезоне. Видео

«Лос-Анджелес» увеличил преимущество в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Калгари» до трех шайб. Голом отметился российский нападающий Илья Ковальчук. Это его первая заброшенная шайба в этом сезоне. Ранее в этой встрече он также отметился голевой передачей.

Ilya Kovalchuk shows off a little hand-eye coordination as he gives the LA Kings a 3-0 lead over the Calgary Flames ???#GoKingsGo pic.twitter.com/WaK3Atthtk — LA Kings (@LAKings) October 9, 2019

НХЛ: новости и обзоры, расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, статистика