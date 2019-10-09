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Ковальчук забросил первую шайбу в сезоне. Видео

05:21
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«Лос-Анджелес» увеличил преимущество в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Калгари» до трех шайб. Голом отметился российский нападающий Илья Ковальчук. Это его первая заброшенная шайба в этом сезоне. Ранее в этой встрече он также отметился голевой передачей.

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