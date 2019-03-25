Коннор, Стэмкос и Грубауаэр - игроки недели в НХЛ

НХЛ назвала лучших хоккеистов минувшей недели.

Первой звездой недели признан форвард "Виннипега" Кайл Коннор. Он стал лучшим бомбардиром лиги с 8 (5+3) очками в четырех матчах, чем помог команде одержать три победы и во второй раз подряд выйти в плей-офф. На его счету 61(32+29) очко в 75 играх.

Вторая звезда недели - форвард "Тампы-Бэй" Стивен Стэмкос. В четырех матчах он набрал 8 (4+4) очка, чем помог команде одержать три победы и обеспечить первый в ее истории Президентский кубок.

Третья звезда недели - вратарь "Колорадо" Филипп Грубауэр​. Он стал лучшим в лиге со 149 сэйвами (при 155 бросках) и выиграл с командой три из четырех матчей при 1,49 в среднем пропущенных шайбы и 96,1 процентами отраженных бросков.

27-летний немецкий вратарь провел 33 матча в этом сезоне и повторил лучший результат в карьере, одержав 15 побед. Всего он пропускал в среднем по 2,71 гола за игру, отразил 91,4 процента бросков и оформил три шатаута.

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