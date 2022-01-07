«Колорадо» разгромил «Виннипег» со счетом 7:1, Ландескуг сделал хет-трик

«Колорадо» победил «Виннипег» (7:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Хет-трик в составе победителей сделал Габриэль Ландескуг. «Колорадо» набрал 42 очка и идет пятым на Западе. У «Виннипега» 37 очков и девятая позциия

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Колорадо» — «Виннипег» — 7:1 (1:1, 3:0, 3:0)

Голы: Шайфли — 9 (бол., Копп, Пионк), 2:56 — 0:1. Кадри — 12 (Э. Джонсон, Бураковски), 16:20 — 1:1. Ландескуг — 11 (бол., Рантанен, Маккиннон), 25:20 — 2:1. Рантанен — 15 (Маккиннон, Ландескуг), 30:28 — 3:1. Ландескуг — 12 (Маккиннон, Тэйвз), 35:21 — 4:1. Маккиннон — 4 (Жирар, Байрам), 52:17 — 5:1. Ландескуг — 13 (бол., Рантанен, Маккиннон), 57:10 — 6:1. Байрам — 5 (бол., Э. Джонсон, Бураковски), 59:49 — 7:1.

Вратари: Кемпер — Хеллибак.

Штраф: 16 — 14.

Броски: 41 (11+18+12) — 35 (13+7+15).

Наши: — — Свечников (10.39/0/-2).

7 января. Денвер. Ball Arena. 15171 зритель.