«Даллас» обыграл «Флориду» в серии буллитов

«Даллас» в серии буллитов обыграл «Флориду» со счетом 6:5 в регулярном чемпионате НХЛ.

В составе победителей отметились Михаэль Раффль, Денис Гурьянов, Джейсон Робертсон, Тайлер Сегин и Джейми Бенн. Гурьянов также отдал 2 результативные передачи. Победный буллит реализовал Джейсон Робертсон.

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«Даллас» — «Флорида» — 6:5 Б (1:1, 3:3, 1:1, 0:0, 1:0)

Голы: Барков — 13 (бол., Юбердо, Экблад), 8:28 — 0:1. Раффль — 4 (Клингберг, Факса), 12:53 — 1:1. Барков — 14 (мен., Экблад, Лунделл), 20:18 — 1:2. Гурьянов — 5 (бол., Бенн, Хейсканен), 21:46 — 2:2. Хернквист — 8 (Форслинг, Гудас), 24:07 — 2:3. Робертсон — 11 (Клингберг, Павелски), 33:10 — 3:3. Сегин — 9 (Гурьянов), 33:38 — 4:3. Уигар — 2 (Луостаринен, Хернквист), 37:17 — 4:4. Бенн — 10 (Гурьянов), 46:26 — 5:4. Юбердо — 12 (Экблад, Барков), 59:31 — 5:5.

Победный буллит: Павелски.

Вратари: Холтби (65:00) — Бобровский (57:18 — 59:31, 65:00).

Штраф: 6 — 6.

Броски: 36 (10+20+2+4) — 42 (19+14+9+0).

Наши: Гурьянов (17.36/3/-1), Радулов (12.15/0/0) — Мамин (11.39/1/-1).

7 января. Даллас. American Airlines Center. 17678 зрителей.