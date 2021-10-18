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«Колорадо» вернул Михаила Мальцева из фарм-клуба

19:20
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Нападающий Михаил Мальцев вернулся в состав «Колорадо» из фарм-клуба, информирует пресс-служба «Эвеланш» в Twitter.

Россиянин присоединился к «Колорадо» в результате обмена с «Нью-Джерси», а в обратном направлении проследовал защитник Райан Грэйвс. Кроме Мальцева «Эвеланш» получили пик второго раунда на драфте НХЛ в 2021 году.

В минувшем сезоне 23-летний форвард сыграл в 33 матчах в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 9 (6+3) очков.

Дополнительная информация:

https://twitter.com/Avalanche/status/1450120321256787973

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Александр Кравченко все материалы автора
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