«Колорадо» вернул Михаила Мальцева из фарм-клуба
19:20
Нападающий Михаил Мальцев вернулся в состав «Колорадо» из фарм-клуба, информирует пресс-служба «Эвеланш» в Twitter.
Россиянин присоединился к «Колорадо» в результате обмена с «Нью-Джерси», а в обратном направлении проследовал защитник Райан Грэйвс. Кроме Мальцева «Эвеланш» получили пик второго раунда на драфте НХЛ в 2021 году.
В минувшем сезоне 23-летний форвард сыграл в 33 матчах в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 9 (6+3) очков.
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