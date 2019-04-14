"Колорадо" в овертайме вырвал победу у "Калгари"

"Колорадо" обыграл "Калгари" со счетом 3:2 ОТ во втором матче серии первого раунда Кубка Стэнли. Счет в серии: 1-1. В составе победителей по разу отличились нападающие Мэттью Нието, Натан Маккиннон и Джей Ти Комфер.

Следующая встреча пройдет 16 апреля, начало – в 5.00 (мск).

НХЛ

1/8 финала

"Калгари Флэймз" – "Колорадо Эвеланш" – 2:3 ОТ (0:0, 1:1, 1:1, 0:1)

Голы: Нието – 1 (мен.), 27:16 – 0:1. Андерссон – 1 (бол., Беннетт, Баклунд), 32:26 – 1:1. Монахэн – 1 (Беннетт, Годро), 52:27 – 2:1. Комфер – 1 (Ландескуг, Рантанен), 57:21 – 2:2. Маккиннон – 1 (Рантанен, Коул), 68:27 – 2:3.

Вратари: Смит – Грубауэр (57:12 – 57:21).

Штраф: 12 – 14.

Броски: 37 (10+10+10+7) – 39 (15+12+10+2).

Наши: – – Задоров (19.55/0/-1).

14 апреля. Калгари. Scotiabank Saddledome.

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