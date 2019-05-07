"Колорадо" в овертайме выиграл у "Сан-Хосе" в шестом матче 1/4 финала Кубка Стэнли. Счет в серии стал равный - 3-3.

Российский голкипер "Эвеланш" Семен Варламов провел встречу на скамейке запасных. Никита Задоров очков не набрал.

Решающий матч в серии состоится 8 мая.

НХЛ

Кубок Стэнли

1/4 финала

Шестой матч

"Колорадо" - "Сан-Хосе" - 4:3 ОТ (0:0, 2:2, 1:1, 1:0)

Голы: Жост - 2 (Комфер, Коул), 24:05 - 1:0. Власик - 2 (Майер, Нюквист), 34:36 - 1:1. Комфер - 3 (Седерберг, Керфут), 38:44 - 2:1. Бернс - 5 (Э. Карлссон), 39:50 - 2:2. Комфер - 4 (Брассар, Уилсон), 44:00 - 3:2. Власик - 3 (Кутюр, Нюквист), 57:32 - 3:3. Ландескуг - 3 (Макар), 62:32 - 4:3.

Вратари: Грубауэр - Джонс.

Штраф: 2 - 6.

Броски: 26 (11+8+5+2) - 22 (5+8+8+1).

Наши: Задоров (19.04/0/-1) - -.

7 мая. Денвер. Pepsi Center.

Счет в серии: 3-3.