Тарасенко и Бучневич ассистировали Парэйко в эпизоде с первым голом «Сент-Луиса»

Защитник «Сент-Луиса» Колтон Парэйко отметился голом в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Далласа».

This goal will need no further review. #stlblues pic.twitter.com/r367TZMSNZ — St. Louis Blues (@StLouisBlues) December 15, 2021

Результативные передачи в свой актив записали Владимир Тарасенко и Павел Бучневич. После этого гола счет стал равным — 1:1.

По ходу третьего периода гости ведут 2:1. Кроме Парэйко, в их составе также отличился Джастин Фолк.