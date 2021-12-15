Тарасенко и Бучневич ассистировали Парэйко в эпизоде с первым голом «Сент-Луиса»
06:46
Защитник «Сент-Луиса» Колтон Парэйко отметился голом в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Далласа».
This goal will need no further review. #stlblues pic.twitter.com/r367TZMSNZ— St. Louis Blues (@StLouisBlues) December 15, 2021
Результативные передачи в свой актив записали Владимир Тарасенко и Павел Бучневич. После этого гола счет стал равным — 1:1.
По ходу третьего периода гости ведут 2:1. Кроме Парэйко, в их составе также отличился Джастин Фолк.
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