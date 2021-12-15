Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

Тарасенко и Бучневич ассистировали Парэйко в эпизоде с первым голом «Сент-Луиса»

06:46
Теги:

Защитник «Сент-Луиса» Колтон Парэйко отметился голом в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Далласа».

Результативные передачи в свой актив записали Владимир Тарасенко и Павел Бучневич. После этого гола счет стал равным — 1:1.

По ходу третьего периода гости ведут 2:1. Кроме Парэйко, в их составе также отличился Джастин Фолк.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Евгений Петров все материалы автора
Читайте также
«Мне вспороли живот, и я смотрела на свои кишки». Пенья - первая рожавшая чемпионка UFC
Число погибших из-за урагана в Стамбуле увеличилось до четырех
0