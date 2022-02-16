Шестеркин: «Трибуны дали мне столько энергии, что я ничего не мог сделать, кроме как спасти матч с «Бостоном»

Вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Бостона» (2:1 Б).

26-летний россиянин за 41 секунду до конца овертайма покинул лед из-за подозрения на сотрясение мозга, но успел вернуться к буллитам.

«Ко мне подошла медицинская бригада и дала анкету, которую я довольно быстро заполнил. К счастью, я успел вовремя вернуться к буллитам. Трибуны, кричащие мою фамилию, дали мне столько энергии, что я ничего не мог сделать, кроме как спасти игру», — приводит слова Шестеркина официальный сайт НХЛ.

Шестеркин сделал 31 сейв и был признан первой звездой матча с «Бостоном».