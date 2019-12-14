«Колорадо» обыграл «Нью-Джерси», Ничушкин забросил победную шайбу

«Колорадо» на своем льду переиграл «Нью-Джерси» в матче регулярного чемпионата НХЛ (3:1). Для «Дэвилз» это седьмое кряду поражение.

Российский нападающий «Эвеланш» Валерий Ничушкин стал автором победного гола.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Колорадо» — «Нью-Джерси» — 3:1 (1:0, 1:0, 1:1)

Голы: Ландескуг — 6 (бол., Маккиннон, Жирар), 11:37 — 1:0. Ничушкин — 6 (Барберио), 27:56 — 2:0. Мюллер — 1 (Заха, Симмондс), 55:48 — 2:1. Маккиннон — 20 (п.в., Рантанен, Нието), 59:28 — 3:1.

Вратари: Францоуз — Доминге (Блэквуд, 20:00, Доминге, 20:27, Блэквуд, 31:15, 59:21 — 59:28).

Штраф: 8 — 10.

Броски: 37 (6+19+12) — 38 (13+9+16).

Наши: Задоров (19.41/0/-1), Ничушкин (14.35/2/+1) — Гусев (13.12/5/-1).

14 декабря. Денвер. Pepsi Center.

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