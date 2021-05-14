Голевая передача Нестерова помогла «Калгари» переиграть «Вакувер»
06:29
«Клагари» обыграл «Ванкувер» в матче регулярного чемпионата НХЛ (4:1). «Флэймз» одержали вторую победу кряду. «Кэнакс» потерпели второе поражение подряд.
Российский защитник «Калгари» Никита Нестеров отметился голевой передачей.
«Калгари» занимает 5-е место в Северном дивизионе, а «Ванкувер» — 7-е.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Калгари» — «Ванкувер» — 4:1 (2:1, 0:0, 2:0)
Голы: Хаймор — 1 (Хэмоник, Бесер), 1:02 — 0:1. Андерссон — 5 (Годро, Линдхольм), 3:36 — 1:1. Манджапане — 14 (Нестеров, Нордстрем), 5:17 — 2:1. Линдхольм — 18 (Ткачак, Танев), 55:33 — 3:1. Ткачак — 12 (бол.), 56:37 — 4:1.
Вратари: Маркстрем — Демко.
Штраф: 2 — 8.
Броски: 28 (9+10+9) — 25 (9+14+2).
Наши: Нестеров (16.35/2/+1) — -.
14 мая. Калгари. Scotiabank Saddledome.
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