Хет-трик Бураковски принес «Колорадо» победу над «Флоридой», Бобровский отразил 23 броска
06:57
«Колорадо» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Флориду» со счетом 3:2.
Хет-трик в составе «Эвеланш» оформил Андре Бураковски, гости ответили шайбами Джо Торнтона и Брандона Монтора. Вратарь «Пантерз» Сергей Бобровский отразил 23 броска.
После этого матча «Колорадо» с 34 очками занимает шестое место в Западной конференции, «Флорида» с 40 очками лидирует на Востоке.
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