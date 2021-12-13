Хет-трик Бураковски принес «Колорадо» победу над «Флоридой», Бобровский отразил 23 броска

«Колорадо» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Флориду» со счетом 3:2.

Хет-трик в составе «Эвеланш» оформил Андре Бураковски, гости ответили шайбами Джо Торнтона и Брандона Монтора. Вратарь «Пантерз» Сергей Бобровский отразил 23 броска.

После этого матча «Колорадо» с 34 очками занимает шестое место в Западной конференции, «Флорида» с 40 очками лидирует на Востоке.