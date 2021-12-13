Дадонов в матче с «Миннесотой» забросил восьмую шайбу в сезоне

Форвард «Вегаса» Евгений Дадонов отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Миннесоты».

32-летний россиянин в большинстве забросил шайбу на 18-й минуте и сделал счет 2:1.

На данный момент на счету Дадонова 13 (8+5) очков в 27 матчах сезона.