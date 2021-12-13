Дадонов в матче с «Миннесотой» забросил восьмую шайбу в сезоне
06:13
Форвард «Вегаса» Евгений Дадонов отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Миннесоты».
32-летний россиянин в большинстве забросил шайбу на 18-й минуте и сделал счет 2:1.
На данный момент на счету Дадонова 13 (8+5) очков в 27 матчах сезона.
I JUST LIKE TO SMILE. SMILING IS MY FAVORITE ? pic.twitter.com/FooULvIJdV— Vegas Golden Knights (@GoldenKnights) December 13, 2021
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