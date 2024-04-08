«Колорадо» — «Даллас»: видеообзор матча НХЛ

«Колорадо» в матче регулярного чемпионата НХЛ дома уступил «Далласу» со счетом 4:7.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

После этого матча «Колорадо» со 102 очками занимает третье место в Западной конференции, «Даллас» со 107 очками — на первой строчке.

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