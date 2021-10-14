«Колорадо» обыграл «Чикаго», Ничушкин отдал голевую передачу

«Колорадо» обыграл «Чикаго» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:2.

В составе «Эвеланш» отличились Джек Джонсон, Габриэль Ландескуг, Боуэн Байрам и Назем Кадри, у «Блэкхокс» забили Доминик Кубалик и Коннор Мерфи.

Российский форвард «Колорадо» Валерий Ничушкин провел на льду 15 минут и отличился результативной передачей.

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«Колорадо» — «Чикаго» — 4:2 (3:1, 1:0, 0:1)

Голы: Дж. Джонсон — 1 (Бураковски, Ничушкин), 4:26 — 1:0. Ландескуг — 1 (Кадри), 5:48 — 2:0. Байрам — 1 (Ландескуг), 9:34 — 3:0. Кубалик — 1 (бол., Митчелл, Боргстрем), 16:47 — 3:1. Кадри — 1 (Байрам, Рантанен), 36:12 — 4:1. Мерфи — 1, 55:31 — 4:2.

Вратари: Кемпер — Флери (56:34).

Штраф: 12 — 12.

Броски: 36 (18+9+9) — 34 (8+13+13).

Наши: Ничушкин (15.03/3/0) .

14 октября. Денвер. Ball Arena.