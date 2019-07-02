01:32 | Хоккей — НХЛ

"Коламбус" попрощался с Бобровским. Видео

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"Коламбус" на официальной странице в Twitter попрощался с российским голкипером Сергеем Бобровским. Клуб опубликовал прощальный видеоролик, посвященный игроку, выступавшему за "Блю Джэкетс" с 2013 года. 

В начале этого месяца Бобровский перешел во "Флориду".

"Флорида" объявила о переходе Бобровского //
"Коламбус" навсегда останется жить в моем сердце". Бобровский попрощался с "Блю Джекетс"

 

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