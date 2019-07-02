"Коламбус" попрощался с Бобровским. Видео

"Коламбус" на официальной странице в Twitter попрощался с российским голкипером Сергеем Бобровским. Клуб опубликовал прощальный видеоролик, посвященный игроку, выступавшему за "Блю Джэкетс" с 2013 года.

В начале этого месяца Бобровский перешел во "Флориду".

"Флорида" объявила о переходе Бобровского //

"Коламбус" навсегда останется жить в моем сердце". Бобровский попрощался с "Блю Джекетс"