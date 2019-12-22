«Коламбус» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ победил «Нью-Джерси» — 5:1. В составе хозяев дубль оформил Оливер Бьоркстранд. На счету Владислава Гаврикова гол, показатель полезности «+2», 3 броска в створ, 2 силовых приема и 2 блок-шота за 19.37 на льду (2.53 — в меньшинстве).

У Никиты Гусева «-3» за 12.12.

НХЛ: расписание и результаты матчей, новости и обзоры, турнирные таблицы, статистика игроков