«Коламбус» обыграл «Оттаву», Марченко забил в овертайме

«Коламбус» в матче регулярного чемпионата НХЛ в овертайме обыграл «Оттаву» со счетом 4:3.

Победную шайбу в овертайме забросил Кирилл Марченко.

После этого матча «Коламбус» с 56 очками занимает последнее место в Восточной конференции, «Оттава» с 80 очками — на 11-й строчке.