«Питтсбург» обыграл «Филадельфию», у Малкина две результативные передачи

«Питтсбург» в матче регулярного чемпоната НХЛ обыграл «Филадельфию» со счетом 4:2.

В составе «Пингвинз» две результативные передачи оформил Евгений Малкин, который также получил 10 минут штрафа за неспортивное поведение.

После этого матча «Питтсбург» с 86 очками занимает восьмое место в Восточной конференции, «Филадельфия» с 71 очком — на 14-й строчке.