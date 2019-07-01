"Коламбус" навсегда останется жить в моем сердце". Бобровский попрощался с "Блю Джекетс"

Российский голкипер Сергей Бобровский, который перешел во "Флориду", обратился к своему бывшему клубу "Коламбусу". Вратарь поблагодарил товарищей по команде, тренерский штаб и весь обслуживающий персонал.

Голкипер выступал за "Коламбус" с 2013 года. В прошедшем сезоне провел 62 матча за "Коламбус" в регулярном чемпионате и 10 - в плей-офф. В среднем за матч он пропускал 2,58 и 2,41 шайбы, соответственно.

– Дорогие фанаты CBJ. Я принял решение двигаться дальше. Это было интересное путешествие. Мы сделали много хороших вещей и я желаю "Коламбусу" дальнейшего развития и успехов. Да мы не добились главного, но мы стали сильной боеспособной командой. Я принял решение двигаться дальше. Каждый из нас пишет свою историю и сегодня это мое решение.

От всего сердца я хочу поблагодарить вас за вашу поддержку и любовь за все время моего пребывания в CBJ. Я хочу поблагодарить город Коламбус за радушный прием. Я хочу поблагодарить своих партеров по команде. Без вас я ничего бы не добился. Для меня было большим удовольствием выходить на игры и бороться за победы плечом к плечу с вами. Хочу поблагодарить весь клуб Blue jackets, тренерский штаб и весь обслуживающий персонал. "Коламбус" навсегда останется жить в моем сердце, – написал Бобровский в своем аккаунте в Instagram.

"Флорида" объявила о переходе Бобровского