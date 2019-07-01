"Флорида" объявила о переходе Бобровского

Голкипер "Коламбуса" Сергей Бобровский перешел во "Флориду", информирует пресс-служба клуба. Контракт 30-летнего вратаря рассчитан на 7 лет и 10 миллионов долларов в год

Голкипер выступал за "Коламбус" с 2013 года. В прошедшем сезоне провел 62 матча за "Коламбус" в регулярном чемпионате и 10 - в плей-офф. В среднем за матч он пропускал 2,58 и 2,41 шайбы, соответственно.

1 июля Бобровский стал неограниченно свободным агентом.

НХЛ: сетка и календарь плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры, статистика игроков