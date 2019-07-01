"Флорида" объявила о переходе Бобровского

Голкипер "Коламбуса" Сергей Бобровский перешел во "Флориду", информирует пресс-служба клуба. Контракт 30-летнего вратаря рассчитан на 7 лет и 10 миллионов долларов в год
Голкипер выступал за "Коламбус" с 2013 года. В прошедшем сезоне провел 62 матча за "Коламбус" в регулярном чемпионате и 10 - в плей-офф. В среднем за матч он пропускал 2,58 и 2,41 шайбы, соответственно.
1 июля Бобровский стал неограниченно свободным агентом.
We’ve got our man!— Florida Panthers (@FlaPanthers) 1 июля 2019 г.
Welcome to the next era of #FlaPanthers goaltending.
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