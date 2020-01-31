«Когда говорят, что Александр постарел или другую ерунду, он им отвечает голами». Партнер Овечкина восхищен его талантом

Защитник «Вашингтона» Джон Карлсон высказал свое отношение к партнеру по команде Александру Овечкину. По его словам, россиянин показывает невероятную результативность.

— В раздевалке обсуждается приближение 700-го гола Александра Овечкина? — вопрос Карлсону.

— Да. Мы много об этом говорим. 700 голов — это что-то сумасшедшее. Но в высшей степени заслуженное. Алекс был и остается изумителен на протяжении всей своей карьеры. Как только люди начинают говорить, что Овечкин постарел или еще какую-то такую ерунду, он долго не ждет, чтобы ответить им очередной серией голов.

— Может, и Уэйна Гретцки обгонит?

— У Ови однозначно хороший шанс сделать это. Никто, в том числе и он сам, не знает, что произойдет. Но скажу так: он поставил себя в то положение, когда такое, по крайней мере, возможно. И пройдет еще много времени, прежде чем я начну думать, что он может закончить. (Игорь Рабинер)

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