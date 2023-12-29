Джон Торторелла вышел на десятое место по победам в НХЛ среди тренеров

Главный тренер «Филадельфии» Джон Торторелла вышел на десятое место по числу побед среди тренеров в истории НХЛ.

В ночь с 28 на 29 декабря «Флайерз» обыграли «Ванкувер» (4:1). Эта победа стала для 65-летнего американца 723-й в карьере, он опередил Алена Виньо (722).

Рекорд по числу побед в НХЛ среди тренеров принадлежит Скотти Боумэну (1244). Второе место занимает Джоэль Кенневиль (969), на третьей строчке — Барри Тротц (914).