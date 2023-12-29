Джон Торторелла вышел на десятое место по победам в НХЛ среди тренеров
Главный тренер «Филадельфии» Джон Торторелла вышел на десятое место по числу побед среди тренеров в истории НХЛ.
В ночь с 28 на 29 декабря «Флайерз» обыграли «Ванкувер» (4:1). Эта победа стала для 65-летнего американца 723-й в карьере, он опередил Алена Виньо (722).
Рекорд по числу побед в НХЛ среди тренеров принадлежит Скотти Боумэну (1244). Второе место занимает Джоэль Кенневиль (969), на третьей строчке — Барри Тротц (914).
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|33
|24
|9
|49
|2
|Филадельфия
|34
|19
|15
|42
|3
|Каролина
|36
|19
|17
|42
|4
|Айлендерс
|34
|16
|18
|41
|5
|Вашингтон
|32
|17
|15
|39
|6
|Нью-Джерси
|33
|18
|15
|38
|7
|Питтсбург
|33
|16
|17
|36
|8
|Коламбус
|36
|11
|25
|29
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|33
|20
|13
|46
|2
|Флорида
|34
|20
|14
|42
|3
|Торонто
|32
|17
|15
|40
|4
|Тампа-Бэй
|36
|17
|19
|39
|5
|Детройт
|35
|16
|19
|36
|6
|Монреаль
|34
|15
|19
|35
|7
|Баффало
|36
|14
|22
|32
|8
|Оттава
|30
|13
|17
|26
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|35
|21
|14
|45
|2
|Виннипег
|33
|20
|13
|44
|3
|Даллас
|33
|20
|13
|44
|4
|Аризона
|34
|18
|16
|38
|5
|Нэшвилл
|35
|19
|16
|38
|6
|Сент-Луис
|34
|18
|16
|37
|7
|Миннесота
|33
|16
|17
|36
|8
|Чикаго
|34
|11
|23
|23
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Ванкувер
|36
|23
|13
|49
|2
|Вегас
|37
|22
|15
|49
|3
|Лос-Анджелес
|32
|20
|12
|44
|4
|Сиэтл
|36
|13
|23
|35
|5
|Эдмонтон
|32
|16
|16
|33
|6
|Калгари
|35
|14
|21
|33
|7
|Анахайм
|34
|13
|21
|26
|8
|Сан-Хосе
|36
|9
|27
|21
Результаты / календарь
16.12
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28.12
29.12
30.12
31.12
1.01
3.01
4.01
|29.12
|03:00
|
Каролина – Монреаль
|5 : 3
|29.12
|06:00
|
Вегас – Лос-Анджелес
|3 : 2
|29.12
|06:00
|
Ванкувер – Филадельфия
|1 : 4
|29.12
|06:30
|
Сан-Хосе – Эдмонтон
|0 : 5
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
|И
|О
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|35
|58
|
|
Нэйтан Маккиннон
Колорадо
|35
|56
|
|
Джей Ти Миллер
Ванкувер
|36
|47
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|31
|28
|
|
Брок Босер
Ванкувер
|36
|24
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|35
|24
|И
|КН
|
|
Давид Риттих
Лос-Анджелес
|2
|1
|
|
Крис Дриджер
Сиэтл Кракен
|1
|1
|
|
Луи Доминге
Рейнджерс
|1
|1
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