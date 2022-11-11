Крутой сейв Кочеткова в НХЛ: россиянин бросился сопернику в ноги и спас ворота

Российский голкипер «Каролины» Петр Кочетков был признан третьей звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Эдмонтона» (7:2). На его счету 20 сэйвов.

В конце второго периода 23-летний россиянин мастерски ликвидировал выход 1 на 1, клюшкой в падении не дав забить Заку Хайману.