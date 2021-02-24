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Клод Жюльен уволен с поста главного тренера «Монреаля»

17:36
Клод Жюльен. Фото nhl.com
Клод Жюльен. Фото nhl.com
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Главный тренер «Монреаля» Клод Жюльен уволен со своего поста. Вместе с ним команду покидает его помощник Кирк Мюллер, сообщает сайт клуба.

Исполнять обязанности главного тренера клуба будет Доминик Дюшарм. Также в тренерский штаб войдет бывший нападающий «Ванкувера» Алекс Бэрроуз.

После 18 матчей «Монреаль» набрал 22 очка и занимает четвертое место в Северном дивизионе. Напомним, что в плей-офф попадают как раз по четыре команды из каждого дивизиона.

60-летний Жюльен работал в «Монреале» с сезона-2016/17. Под его руководством команда не проходила дальше первого раунда плей-офф.

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