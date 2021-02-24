Клод Жюльен уволен с поста главного тренера «Монреаля»

Главный тренер «Монреаля» Клод Жюльен уволен со своего поста. Вместе с ним команду покидает его помощник Кирк Мюллер, сообщает сайт клуба.

The Canadiens have appointed Dominique Ducharme interim head coach and have added Alex Burrows to the coaching staff. Claude Julien and Kirk Muller have been relieved of their coaching duties. https://t.co/rhkfrD9m8f — Canadiens Montr?al (@CanadiensMTL) February 24, 2021

Исполнять обязанности главного тренера клуба будет Доминик Дюшарм. Также в тренерский штаб войдет бывший нападающий «Ванкувера» Алекс Бэрроуз.

После 18 матчей «Монреаль» набрал 22 очка и занимает четвертое место в Северном дивизионе. Напомним, что в плей-офф попадают как раз по четыре команды из каждого дивизиона.

60-летний Жюльен работал в «Монреале» с сезона-2016/17. Под его руководством команда не проходила дальше первого раунда плей-офф.