НХЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

«Каролина» ведет переговоры о продлении контракта с главным тренером

16:00
Теги:

Главный тренер «Каролины» Род Бринд'Амор начал переговоры с клубом о продлении контракта, сообщил 24 февраля инсайдер TSN Пьер ЛеБрюн.

«Контракт Бринд'Амора истекает в конце сезона, но с ним начали переговоры о продлении. Думаю, что пока стороны не близки к соглашению. Но владелец «Каролины» Том Дандон несколько месяцев назад сказал мне, что он обязательно переподпишет Бринд'Амора», — сообщил ЛеБрюн.

50-летний специалист занимает пост главного тренера «Каролины» с мая 2018 года.

НХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир