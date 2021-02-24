«Каролина» ведет переговоры о продлении контракта с главным тренером

Главный тренер «Каролины» Род Бринд'Амор начал переговоры с клубом о продлении контракта, сообщил 24 февраля инсайдер TSN Пьер ЛеБрюн.

«Контракт Бринд'Амора истекает в конце сезона, но с ним начали переговоры о продлении. Думаю, что пока стороны не близки к соглашению. Но владелец «Каролины» Том Дандон несколько месяцев назад сказал мне, что он обязательно переподпишет Бринд'Амора», — сообщил ЛеБрюн.

50-летний специалист занимает пост главного тренера «Каролины» с мая 2018 года.