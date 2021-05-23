Киллорн – о травмах Кучерова и Сергачева: «Тампе» нужно держать своих звезд на скамейке запасных»

Форвард «Тампы» Алекс Киллорн сказал, как необходимо бороться с игроками «Флориды», которые травмируют игроков в третьем периоде.

В одном из эпизодов встречи россиянин Никита Кучеров получил повреждение в стычке с форвардом «Пантерз» Энтони Дюклером, который ударил его клюшкой по колену. А защитник «Тампы» Михаил Сергачев травмировался, когда в момент борьбы за шайбу против него силовой прием применил Патрик Хорнквист.

«Как бороться с игроками «Флориды», которые травмируют хоккеистов в третьем периоде? Я думаю, нужно держать своих звезд на скамейке запасных», - приводит слова Киллорна журналист Джо Смит в Twitter.

"Keep your stars on the bench, I think."



Alex Killorn when asked how to deal with the Panthers trying to get to them physically in the third #tblightning — Joe Smith (@JoeSmithTB) May 22, 2021

Кучеров в матче с «Пантерз» набрал 4 (1+3) очка. «Тампа» переиграла «Флориду» в четвертом матче серии первого раунда плей-офф со счетом 6:2. «Молнии» повели в серии со счетом 3-1.