Кессел поел хот-догов из Кубка Стэнли

Нападающий "Питтсбурга" Фил Кессел поел из Кубка Стэнли хот-догов. Напомним, что каждый игрок "Пингвинз" после победы в плей-офф НХЛ может провести день с трофеем. Для 29-летнего американца это уже второй Кубок Стэнли в составе "Питтсбурга". В прошедшем плей-офф он провел 25 матчей и набрал 23 (8+15) очка.

– Хот-доги вкуснее, когда ешь их из кубка, – написал Кессел в Инстаграме.