Кессел поел хот-догов из Кубка Стэнли

Нападающий "Питтсбурга" Фил Кессел поел из Кубка Стэнли хот-догов. Напомним, что каждый игрок "Пингвинз" после победы в плей-офф НХЛ может провести день с трофеем. Для 29-летнего американца это уже второй Кубок Стэнли в составе "Питтсбурга". В прошедшем плей-офф он провел 25 матчей и набрал 23 (8+15) очка.
– Хот-доги вкуснее, когда ешь их из кубка, – написал Кессел в Инстаграме.
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fifa_guru
Werewolf дык Овечкин тот еще жирдяй. да и Кессел не в порядке. в зале их надо гонять!
21:21 15 августа
Werewolf
.BattleFish. Гляньте на телосложение Кессела, у него просто от природы морда широкая, а так он вполне спортивен!_______А меня прикалывает его физиономия. Я не мойша.....на брутальных альфа-самцов не ведусь. Кисель - такой винни-пух прикольный )))) И играет получше всяких самцов однозначно.
16:13 15 августа
.BattleFish.
Гляньте на телосложение Кессела, у него просто от природы морда широкая, а так он вполне спортивен!
11:18 15 августа
Easycure
Марио66, плюсую .
10:03 15 августа
.BattleFish.
Марио66 +1
09:00 15 августа
Марио66
Мордатый жжот! Продолжает стебать хомячков в ранге 2-х кратного по КС.
04:33 15 августа
Электросталец
даже придумать не может, как чашку 1 день использовать, только жрать
01:37 15 августа