00:59 15 августа | Хоккей — НХЛ

Кессел поел хот-догов из Кубка Стэнли

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Нападающий "Питтсбурга" Фил Кессел поел из Кубка Стэнли хот-догов. Напомним, что каждый игрок "Пингвинз" после победы в плей-офф НХЛ может провести день с трофеем. Для 29-летнего американца это уже второй Кубок Стэнли в составе "Питтсбурга". В прошедшем плей-офф он провел 25 матчей и набрал 23 (8+15) очка.

Хот-доги вкуснее, когда ешь их из кубка, – написал Кессел в Инстаграме.

 

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КОММЕНТАРИИ (7)
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fifa_guru

Werewolf дык Овечкин тот еще жирдяй. да и Кессел не в порядке. в зале их надо гонять!

21:21 15 августа

Werewolf

.BattleFish. Гляньте на телосложение Кессела, у него просто от природы морда широкая, а так он вполне спортивен!_______А меня прикалывает его физиономия. Я не мойша.....на брутальных альфа-самцов не ведусь. Кисель - такой винни-пух прикольный )))) И играет получше всяких самцов однозначно.

16:13 15 августа

.BattleFish.

Гляньте на телосложение Кессела, у него просто от природы морда широкая, а так он вполне спортивен!

11:18 15 августа

Easycure

Марио66, плюсую .

10:03 15 августа

.BattleFish.

Марио66 +1

09:00 15 августа

Марио66

Мордатый жжот! Продолжает стебать хомячков в ранге 2-х кратного по КС.

04:33 15 августа

Электросталец

даже придумать не может, как чашку 1 день использовать, только жрать

01:37 15 августа

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